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Silahlı saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama!

Silahlı saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı.

Erdoğan açıklamasında, ''Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz.

Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır.

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