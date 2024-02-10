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Ofsayt nedeniyle golü geçersiz sayılan Dries Mertens, saniyeler içerisinde ağları sarstı

Ofsayt nedeniyle golü geçersiz sayılan Dries Mertens, saniyeler içerisinde ağları sarstı

Galatasaray'ın yıldız ismi Dries Mertens, Başakşehir karşısında dakikalar içerisinde 2 gol buldu. Tecrübeli oyuncunun ilk golü ofsayt nedeniyle sayılmadı. Belçikalı futbolcu, bu pozisyonun ardından ise saniyeler içerisinde topu filelerle buluşturdu.

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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Dries Mertens, üst üste 2 gol buldu.

Belçikalı oyuncunun ilk golü ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.

İlk golü sayılmadı

Dakikalar 30'u gösterdiğinde ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Demirbay sol ayağıyla sert ortaladı, kale sahasında bulunan Dries Mertens'in tek vuruşunda top ağlarla buluştu.

Ancak pozisyonun tamamlanmasının ardından Mertens için ofsayt bayrağı kaldırıldı. Gol geçersiz sayıldı.

Harika bir vuruşla ağları sarstı

Bu pozisyondan 1 dakika sonra ise ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol eden Mertens sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Volkan Babacan topu çıkardı.

Daha sonra topu yine önünde bulan Mertens göğüs kontrolü yaptıktan sonra bu kez ceza alanı dışı sol çaprazından sağ ayağıyla sert vurdu, meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu.

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