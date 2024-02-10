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Yaşar Güler’in acı günü! Babası son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Güler’in acı günü! Babası son yolculuğuna uğurlandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 96 yaşında vefat eden babası Fikret Güler için Ankara’da ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde siyasi isimler Güler'i yalnız bırakmadı.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler baba acısı yaşadı. Bir süredir tedavi gören baba Fikret Güler, hastanede hayatını kaybetti.

96 yaşındaki baba Güler için bugün tören düzenlendi.

Ankara'da defnedildi

Cenazesi, ikindi namazının ardından Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden kalktı.

Ardından düzenlenen tören sonrası Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Başsağlığı dileklerini kabul etti

Bakan Güler, cenazede başsağlığı dileklerini kabul etti.

1928 yılında Bayburt'ta doğan Fikret Güler memur emeklisiydi.

Siyasi isimler cenazeye katıldı

Cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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