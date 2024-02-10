Ömer Çelik AK Parti seçim çalışmasına yapılan saldırıyı kınadı

Aziz Yeniay'ın seçim çalışmalarına yönelik programına yapılan silahlı saldırı hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Türkiye'de seçim süreçlerine gölge düşürecek bir eyleme izin verilemez" dedi.

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Yerel seçime günler kala hareketli anlar yaşanıyor. Açıklanan adaylar seçim çalışmalarını sürdürürken vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bu kapsamda AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmalarına yönelik düzenlediği programa uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan bir vatandaş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Emniyet ekipleri saldırının sorumlularını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaşanan saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

"Türkiye'de seçim süreçlerine gölge düşürecek bir eyleme izin verilemez"

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasimizin güvenliği bütün siyasi partilerimizin güvenliğini içerir. Bütün siyasi partilerde çalışan, kendi partileri için vatandaşımızla buluşan siyasi parti temsilcilerimiz, çalışanlarımız tabii ki güvenliğinin sağlanması siyaset kurumunun toplam güvenliği, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin güvenliğidir. Seçim dönemlerinde acaba sandığa giderken bir takım istikrarsızlar mı oluşturulmaya çalışılıyor gibi bir takım sorular, bir takım şüpheler oluştuğu zaman şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim, hiçbir şekilde Türkiye’de seçim süreçlerine gölge düşürecek bir eyleme izin verilmez.

"Türkiye'de sandığa gidişin bütün yolları bütün siyasi partiler için güvenlik içerir"

Herhangi bir şekilde vatandaşımızla sandığın arasına girmeye çalışanlara asla müsaade edilmez. İster bu bölgedeki gelişmelerden kaynaklı bi takım terör örgütlerinin eylemleri olsun, isterse başka grupların eylemleri bir takım adi atlayış eyleri olsun, hepsine karşılık verilebilecek şekilde Türkiye güvenli bir ülkedir. Türkiye'de sandık güvenlik altındadır. Sandığa gidişin bütün yolları bütün siyasi partiler için tam bir güvenlik içerisindedir. Bununla ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde şüpheye kapılmasına gerek yoktur. Türkiye yine yüksek güvenlik kapasitesiyle demokrasisini koruyarak yoluna devam edecektir."