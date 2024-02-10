BIST 9.046
DOLAR 30,67
EURO 33,11
ALTIN 1.997,32
HABER /  SPOR

Okan Buruk ile Çağdaş Atan arasında gerginlik

Okan Buruk ile Çağdaş Atan arasında gerginlik

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan maçın sonunda Okan Buruk ile Çağdaş Atan arasında gerginlik yaşandı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırladı. Sarı-Kırmızılıların 2-0 kazandığı maçın bitiş düdüğüyle birlikte Okan Buruk ile Çağdaş Atan arasında gerginlik yaşandı.

Okan Buruk'un "Ben senin yanına geldim" sözlerine Çağdaş Atan'ın "Özür dilerim" diye cevap verdiği anlar yayına yansıdı. Özür dilediğini yineleyen Çağdaş Atan'ın, Okan Buruk'un yanına gelip "Ben seni seviyorum" sözleri duyuldu.

İkili kısa süren gerginliğin ardından tokalaşıp kucaklaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik AK Parti seçim çalışmasına yapılan saldırıyı kınadı
Ömer Çelik AK Parti seçim çalışmasına yapılan saldırıyı kınadı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: Bir kupa daha kaldırmak istiyoruz
Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: Bir kupa daha kaldırmak istiyoruz
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan silahlı saldırı sonrası açıklama
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan silahlı saldırı sonrası açıklama
AK Parti'nin Tokat'taki belediye başkan adayları tanıtıldı
AK Parti'nin Tokat'taki belediye başkan adayları tanıtıldı
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti
Özgür Özel AK Parti seçim programına yapılan saldırıyı kınadı
Özgür Özel AK Parti seçim programına yapılan saldırıyı kınadı
Asya Kupası'nda şampiyon Katar oldu
Asya Kupası'nda şampiyon Katar oldu
Ofsayt nedeniyle golü geçersiz sayılan Dries Mertens, saniyeler içerisinde ağları sarstı
Ofsayt nedeniyle golü geçersiz sayılan Dries Mertens, saniyeler içerisinde ağları sarstı
Yaşar Güler’in acı günü! Babası son yolculuğuna uğurlandı
Yaşar Güler’in acı günü! Babası son yolculuğuna uğurlandı
ABD'nin Irak'tan çekilmesi için vekillerin imzaladığı talep Meclis Hukuk Komisyonunda
ABD'nin Irak'tan çekilmesi için vekillerin imzaladığı talep Meclis Hukuk Komisyonunda
Silahlı saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama!
Silahlı saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama!