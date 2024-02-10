Bakan Koca'dan saldırıda yaralanan kadının sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan kadının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan vatandaşın ameliyatının tamamlandığını ve yoğun bakıma alındığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Beyin ameliyatının devam ettiği bilgisini verdiğimiz, İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımızın operasyonu tamamlanmış olup, kendisi yoğun bakıma alınmıştır. Ameliyat sonrası hastamızın durumu ciddi olup yakından takip edilmektedir. Tekrar acil şifalar diliyorum."