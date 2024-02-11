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AK Parti'yi sarsan ölüm! İl Başkanlığı'na giderken yolda araba çarpınca hayatını kaybetti

AK Parti'yi sarsan ölüm! İl Başkanlığı'na giderken yolda araba çarpınca hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, AK Parti İstanbul İl Binası önünde gerçekleşen trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya, akşam saatlerinde il binasına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baltacı yola savrularak yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Baltacı’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından Baltacı ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Baltacı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İl Başkanı Kabaktepe acı haberi duyurdu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kişisel sosyal medya hesabından “AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum" diyerek acı haberi duyurdu. 

Baltacı için sosyal medyada çok sayıda başsağlığı mesajı yayınlandı...

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