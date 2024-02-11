Hakkari'de deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi...

HAKKARi yeni güne deprem paniğiyle başladı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat :07:36'da Hakkari Yüksekova merkezli 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Hakkari'de sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07:36'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezli deprem meydana geldi. Yerin 5.74 kilometre derinliğindeki deprem paniğe neden oldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova ilçemizde saat 7.36'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.