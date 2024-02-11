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AK Parti adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına silahlı saldırıda şok detaylar! 4 kişi, plakasız cip, 17 kurşun...

AK Parti adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına silahlı saldırıda şok detaylar! 4 kişi, plakasız cip, 17 kurşun...

İSTANBUL Küçükçekmece'de AK Parti adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı noktaya uzun namlulu silah ve tabanca ile saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili şok ayrıntılar ortaya çıktı. 4 şüphelinin bulunduğu plakasız beyaz cip camından ateş eden iki şüpheli toplamda 17 el sıktı. Olay yerinde bulunan elektronik firma çalışanı 32 yaşındaki Ebru Güneş D. başından ağır yaralandı. Ayrıca kurşunlar 5 araca ve bir eve isabet etti.

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu noktaya uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı. Mardin Midyat Narlı Köyü yardımlaşma derneği ziyareti sırasında yaşanan saldırıda, bölgedeki bir elektronik eşya mağazasında çalışan Ebru G.D. adlı kadın yaralandı. İşte saldırıyla ilgili yeni detaylar...

4 saldırgan plakasız ciple geldi...

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. Konuyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 4 şüphelinin bulunduğu plakasız beyaz cip camından ateş eden iki şüpheli toplamda 17 el sıktı. Olay yerinde bulunan elektronik firma çalışanı 32 yaşındaki Ebru Güneş D. başından yaralandı. Ayrıca kurşunlar 5 araca ve bir eve isabet etti.

2 silaha ait 17 kovan bulundu

Bölgede 17 boş kovan bulunurken, saldırının gerçekleştiği ve plakanın bulunmadığı beyaz araçtan 2 kişinin dışarıya doğru sarktığı belirlendi. Saldırının 2 silah ile yapıldığı öğrenilirken, silahlardan birinin uzun namlulu olduğu tespit edildi.

Aracın plakasını sökerek gelmişler

Öte yandan olayda kullanılan aracın plakasının sökülmüş olması da dikkat çekti.


DERNEK ZİYARETİNDE SALDIRI

Belediye Başkan Adayının da olay sırasında Mardin Midyat Narlı Köyü yardımlaşma derneğini ziyaret ettiği öğrenildi.

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