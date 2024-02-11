Erkek arkadaşa sevgilisinden 'temizlik' dayağı! 'Varoşsun', 'çok pasaklısın' deyince....

İSTANBUL’da birlikte yaşayan Dilek G. ile Barış B., temizlik meselesi yüzünden kavga etti. Dilek G., kendisine 'pasaklı' ve 'varoş' diyen erkek arkadaşı Barış B.’yi önce sopayla ardından kemerle dövdü

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İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan Dilek G. (29) ve Barış B. (33) 5 yıllık ilişkilerini geçen yıl mart ayında bitirmişti. Ancak ara ara görüşüyorlardı. Dilek G., mayıs ayında evdeki hayvanların bakımı için Barış B.'nin evinde kaldı. Barış B., kız arkadaşının uyuduğu sırada evi toplamaya başladı.

Uykusundan uyandırıp 'pasaklısın' deyince...

Dilek G.'nin dağınık ve pasaklı olduğunu düşünen Barış B. genç kadını uyandırarak çok kirli olduğunu, dağınıklığından bıktığını söyledi. Uyandırıldığı ve hakarete maruz kaldığı için öfkeye kapılan Dilek G., Barış B.'ye saldırdı.

Çiçek sopasıyla dövdü, kemerle saldırdı

Hızını alamayan Dilek G., evdeki saksıları devirip çiçeklere konulan plastik destek sopalarıyla erkek arkadaşına defalarca vurdu. Aynı zamanda kemerle de darp etmeyi sürdürdü.

Evden kaçıp polise sığındı

Evden kaçan genç adam, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Çiftin birbirinden şikâyetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda Dilek G. hakkında, 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'silahla tehdit' suçları kapsamında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.