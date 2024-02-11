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Kırklareli’de belediye binasına yanıcı madde atan şüpheli yakalandı

Kırklareli’de belediye binasına yanıcı madde atan şüpheli yakalandı

Kırklareli’de belediyeye ait olan şirketin bulunduğu binanın camını kırarak yanıcı madde ile yangın çıkartan şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde belediyeye ait olan şirket binasından dumanların yükseldiğini görenler durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken camı kırarak binaya yanıcı madde atan Ü.T. güvenlik kamerasından tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler binayı ateşe veren Ü.T.’yi gözaltına aldı. Öte yandan Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu bölgede inceleme yaptı.

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