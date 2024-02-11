Bayern Münih yenildi, Sacha Boey kariyerinin şokunu yaşadı! Thomas Tuchel'e tepki

Galatasaray'daki etkileyici performansıyla Avrupa'nın yolunu tutan ve Alman devi Bayern Münih'e rekor bir bedelle transfer olan Sacha Boey yeni takımında ilk kez ilk 11'de başladı. Boey'in 11 performansı beklentilerin altında kalırken gollerdeki hataları tepkilere neden oldu. Bu performansın nedeni olarak ise Tuchel'in 'sol bek' kararının etkisinin olduğu düşünülüyor.

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Galatasaray'daki müthiş performansıyla dev kulüplerin radarına giren ve 30 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey yeni takımında kariyerini sürdürürken 21. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen karşısında ilk kez 11 soyundu.

Zorlu rakibine 3-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Bayern Münih, bu sonuçla rakibinin 5 puan gerisinde kalırken liderlik yarışında büyük yara almış oldu.

Bayer Leverkusen karşılaşmasında ilk 11'de başlayan Sacha Boey, daha önce pek de tecrübesi olmayan sol kanat beki mevkisinde görev yaptı. Tuchel'in yönetiminde 5'li savunma düzeninde oynayan Bayern Münih'te Sacha Boey, sol kanat beki olarak beklentilerin altında kaldı.

İlk kez ilk 11 çıktığı maçta tecrübesinin olmadığı pozisyonda yaptığı hatalarla dikkat çeken Boey, Leverkusen'in attığı ilk golde de rakibini takip etmekte zorlandı.

Sacha Boey'i orijinal mevkisinde oynatmadığı için Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel de hem Türk hem de Alman taraftarlar tarafından tepki gördü. Eski Galatasaraylı, ilk kez ilk 11'de sahne aldığı mücadelede 80 dakika forma giydi.