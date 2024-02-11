Kuzu doğumlarında üçüzler arttı, kış güneşi süt kuzularına yaradı

Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde bu yıl bereketli başlayan kuzu sezonunda üçüz rekoruna doğru gidiliyor. Doğan 4 bin kuzunun 600’den fazlası üçüz oldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Şubat’ın ilk günlerinde doğan kuzular gelişimleri için sık sık güneşe çıkartılıyor. Doğum için bekleyen koyunlar da kış güneşinden faydalanıyor.

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Baharın habercisi kuzuların anneleriyle buluşmaya başladığı süt saati renkli anlara sahne oldu. Koyunlar ve sürüye alıştırılan kuzuları beslenme saati geldiğinde birbirlerine koştu. Dronla çekilen görüntüler yürekleri ısıttı.

Bu yıl üçüz doğumları arttı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki işletmede bu yılki kuzu doğumları bereketli başladı. Çoklu doğum özelliğine sahip Bafra ırkı koyunların yetiştirildiği işletmede 4 bin kuzudan 600’den fazlası üçüz, 3 bini ise ikiz doğdu. Kuzu sayısının sezon sonunda 6 bin 300 civarında olması bekleniyor.



Doğumun ardından annesinin kuruttuğu kuzular ilk adımlarını yine annelerinin desteğiyle atıyor. Doğum yapan koyun ve yavruları 3 gün özel tekli bölmede tutulmalarının ardından yavaş yavaş sürü sistemine alıştırılıyor. Süt saati geldiğinde anneleriyle buluşan kuzular en lezzetli anın keyfini doyasıya tadıyor. Gün boyu süt emmek için ağılda sabırsızlıkla bekleyen kuzular ile meralarda otlayan anneleri birbirlerinin sesini duymasıyla tatlı bir heyecan yaşıyor. Görünümleri çok benzeyen anneler ile kuzuları ses ve kokuları sayesinde birbirlerine kavuşuyor.

Kuzular 90 günde 22 kilo ağırlığa ulaşıyor

Bu yıl üçüz kuzuların önceki yıllara göre daha fazla olduğunu belirten Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, “Kuzularımızın 600’den fazlası üçüz. Önceki yıllara göre üçüz sayısı daha fazla. Havaların güneşli gitmesiyle doğumlar daha kolay oluyor. Kuzular daha hızlı gelişiyor. 3 ile 4 kilo arası ağırlıkta olan kuzularımız doğuyor. Anne sütüyle 90 günde 22 kilo ağırlığa ulaşıyorlar. Gelişimleri çok hızlı oluyor” dedi.

Hatay’a bin 950 damızlık koyun gönderilmişti, üreticiler çok memnun

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayvanları telef olan üreticilere destek olunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla Gökhöyük Tarım İşletmesi’nden Hatay’a bin 950 damızlık koyun gönderilmişti. İşletme Müdürü Altıparmak, koyunlarından çok memnun olan üreticilere teknik bilgi desteği sağlandığını da açıkladı. Yüzde 75 sakız ırkı ile yüzde 25 karayaka ırkının melezinden elde edilen yerli ve milli Bafra ırkı koyunlar çoklu doğum yapma özelliğine sahip olmalarının yanı sıra et kalitesi ve süt veriminin yüksekliği dolayısıyla da üreticiler tarafından tercih ediliyor.