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Eski Hollanda Başbakanı Dries van Agt ve eşi ölümü seçti

Eski Hollanda Başbakanı Dries van Agt ve eşi ölümü seçti

HOLLANDA'nın eski başbakanlarından Dries van Agt ve eşi, el ele hayatlarına son verdi.

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Hollanda'da 1977 ve 1982 yılları arasında başbakanlık görevini yürüten Dries van Agt ve eşi Eugenie, ötanazi yoluyla hayatlarına son verdi.

İkisi de 93 yaşında olan çiftin birlikte el ele tutuşarak hayata veda ettiği belirtildi. Katolik olan ancak liberal görüşleriyle tanınan Van Agt, 70 yıllık eşi için "Benim kız" ifadesini kullanıyordu.

Yetkililer, ikisi de hasta olan çiftin ölümle ayrılmamak için ötanaziyi tercih ettiğini aktardı. Van Agt 2019'da beyin kanaması geçirmişti.

Hollanda'da son dönemde beraber ötanazi yaptıran çiftlerin sayısının hızla artması dikkat çekiyor. 2022'de 58 çift beraber ölmek için bu yöntemi seçmişti. Aynı yıl ülkede ötanaziyle hayatına son verenlerin sayısı 8 bin 720 oldu. 

Ötanazi 2002'den bu yana Hollanda'da yasal ama bazı şartları var. Kişinin dayanılmaz acılar çekmesi ve iyileşme şansı olmaması gerekiyor.

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