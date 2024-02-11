Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'da başlıyor

Başkent Bükreş'te yarın başlayacak organizasyonda 30 milli sporcu mindere çıkacak. Rıza Kayaalp altın madalya kazanması durumunda, 13. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olarak tarihe geçecek.Abone ol
Başkent Bükreş'te 12-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu mindere çıkacak.
2024 Paris Olimpiyatları öncesi düzenlenecek son Avrupa Şampiyonası'nda ilk olarak grekoromen stilde madalyalar sahiplerini bulacak.
Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.
Türkiye'yi 55 kiloda Adem Burak Uzun, 63 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Ali Cengiz, 130 kiloda ise Rıza Kayaalp temsil edecek.
Milli güreşçi Rıza, Romanya'da altın madalya kazanması durumunda, 13. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olarak tarihe geçecek.
12. Avrupa şampiyonluğunu geçen yıl Hırvatistan'da elde eden Rıza, Rus Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olmuştu.
Milliler, son Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 17 madalya kazanmıştı.
Milli takım kadrosu
2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:
Grekoromen:
55 kilo: Adem Burak Uzun
60 kilo: Kerem Kamal
63 kilo: Enes Başar
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Selçuk Can
77 kilo: Yunus Emre Başar
82 kilo: Alperen Berber
87 kilo: Ali Cengiz
97 kilo: Beytullah Kayışdağ
130 kilo: Rıza Kayaalp
Kadınlar:
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Tuba Demir
57 kilo: Elvira Kamaloğlu
59 kilo: Eda Tekin
62 kilo: Ebru Dağbaşı
65 kilo: Kadriye Aksoy
68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
72 kilo: Nesrin Baş
76 kilo: Yasemin Adar Yiğit
Erkekler serbest stil:
57 kilo: Muhammet Karavuş
61 kilo: Nebi Uzun
65 kilo: Abdullah Toprak
70 kilo: Haydar Yavuz
74 kilo: Soner Demirtaş
79 kilo Ramazan Sarı
86 kilo: Osman Göçen
92 kilo: Feyzullah Aktürk
97 kilo: İbrahim Çiftçi
125 kilo: Taha Akgül