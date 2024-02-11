Şanlıurfa'da o belediyede en düşük maaş 34 bin TL oldu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediye personeliyle bir araya geldi. Belediyede çalışan işçilerin en düşük maaşın 17 bin TL’den 34 bin TL’ye yükseltildiğini müjdeleyen Başkan Kuş’un açıklaması büyük sevinçle karşılandı.

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Eyyübiye Belediyesinin tüm birimlerinde çalışan personelin bir araya geldiği buluşmada bir konuşma yapan Başkan Mehmet Kuş, 2019 yılından bu yana personeli aile fertleri gibi gördüğünü ve her zaman yanlarında olduklarını belirterek, hiçbir çalışanın mağdur olmasına müsaade etmediklerini ifade etti.

Göreve geldiği 2019 yılından itibaren alın teri çok önemli diyerek, alın teri dökenlerin haklarını tam anlamıyla vereceklerini söylediklerini ve yapılan ilk protokolle çalışanların maaşlarında iyileştirmeler yaptıklarını ifade eden Başkan Kuş, “Sizleri beş yıl boyunca maaş anlamında hiç kimseye karşı ezdirmedik, Allah’ın izniyle ezdirmeyeceğiz” dedi.

Eyyübiye’deki değişime dikkat çeken Başkan Kuş, “Sizlerin gayret, çaba ve destekleriyle verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Çok güzel hizmetler yaptık. Cumhurbaşkanımız da tabi bu destek ve gayretlerinizi gördü. Eyyübiye için görevi, sizin adınıza şahsıma tebliğ etti. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çalışanların maaş düzenlemelerini hiçbir zaman seçim kaygısıyla yapmadıklarını, asgari ücretin 17 bin TL seviyesine ulaştığını hatırlatan Başkan Mehmet Kuş, “Bugün itibariyle en düşüğü 17 bin TL olan maaşlarımızı 34 bin TL seviyesine çıkarıyoruz. Yaptığımız zam, hepinize hayırlı, uğurlu olsun” müjdesini verdi.

Başkan Kuş, banka maaş promosyonu konusunda da ilgili başkan yardımcısının bankalarla görüşmeler yapmaya başladığını belirterek, buradan gelecek desteğin de işçilere önemli bir katkı olacağını, üç ay sonra toplu sözleşme kapsamında maaşlarda tekrar bir iyileştirme yapılacağını söyledi.

Hayatı boyunca adil olmaya büyük önem gösterdiğini, adil bir yönetim tarzı ortaya koymaya çalıştığını, incinmesine rağmen hiç kimseyi incitmediğini ifade eden Başkan Kuş, tüm personelin de bu hassasiyetle görevlerinin gereğini yapmasını, aidiyet duygusuyla hizmetlerini yerine getirmesini rica etti.