Başkan Canpolat: “Hep birlikte hizmet etmeye gayret edeceğiz”

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri öncesi ilk ziyaretini Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şanlıurfa Şubesine gerçekleştirdi.

Başkan Canpolat, “Hep birlikte bu devlete, millete hizmet etmeye gayret edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliliye Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Başkan Mehmet Canpolat, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Başkan Mehmet Canpolat, STK’lara yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlerine Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile başladı. Burada Şube Başkanı Mehmet Yavuz ve yönetimiyle bir araya gelen Başkan Canpolat, şehit aileleri ve yakınlarının taleplerini dinleyerek, her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Başkan Canpolat, burada yaptığı açıklamada, “Şehit Aileleri Derneğimizdeyiz, değerli Başkanımız Mehmet Yavuz ve buradaki şehit ailesi yakınlarımız ve yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Sivil toplum kuruluşu ziyareti olarak ilk ziyaretimizi bizim de ailemiz olan, bizim de sivil toplum kuruluşumuz olan, bizim de derneğimiz olan şehit ailelerinden başlattık. Çünkü buradaki şehit ailelerimiz evlatları bu vatan uğruna, bu bayrak uğruna, bu toprak uğruna canlarını şüphesiz bir şekilde feda ettiler. İnşallah mekanları cennettir, cennet olacaktır, buna inanmışız. Her zaman olduğu gibi inşallah bu süreçte de bundan sonraki süreçte de şehit ailesi yakınlarıyla bir aile olmaya, bir olmaya beraber olmaya hep birlikte bu devlete, millete hizmet etmeye gayret edeceğimizi ifade etmek isterim. Geldik burada bu seçim mahallinde onların dualarını aldık, onlarla bir olduk, mutlu olduk, hemhal olduk. Değerli başkanımıza bize buradaki nazik misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ise,‘‘Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat yaklaşık beş yıldır Şanlıurfa’da hizmet ediyor. Tekrar aday gösterildi, kendisine başarılar diliyoruz. Şanlıurfa Haliliye’ye yaptıkları gözle görülüyor zaten. Seçim çalışmalarında Şanlıurfa Şehit Ailelerinden başlaması, hayır dualarını almak için bizi aradı, biz de tabi her zaman yanınızdayız. Hayırlı uğurlu olsun memleket için, Şanlıurfa için, Haliliye için hayırlı olsun, kendilerine başarılar diliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaretinin ardından Başkan Canpolat, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şanlıurfa Şubesine geçti. Şube Başkanı Hasan Aslan ve yönetimiyle sohbet eden Başkan Canpolat, gazilere hitap ederek, “Sizi devleti, milleti ve milletin partisi AK Partinin ve lideri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında gördük. Şartlar ne olursa olsun hangi seçim olursa olsun gerek şehit yakınlarımız, gerekse gazilerimiz dahil olmak üzere hepsi devleti için, milleti için mücadele ettiler. Yine bu seçimde de hiç şüphesiz bizimle beraber olduğunuzdan, bizimle beraber sahada mücadele edeceğinizden yine AK Parti’nin yine Recep Tayyip Erdoğan’ın bayrağını en yükseğe çekeceğinizden, en yüksek oy alacağımızdan hiç şüphemiz yok. İnşallah yine Şanlıurfa’mızda hizmet adına AK Parti hizmeti gerçek belediyecilik anlamında ki biliyorsunuz duayen belediyecilikte İstanbul’u İstanbul yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Urfa’da da hizmet anlamında yine AK Parti eşittir, hizmet demektir. Tamamen felsefesi bunun üzerine kurulmuştur. İnşallah bu seçimde de Haliliye’de biz size hizmetkar olarak aday gösterildik, Büyükşehirde de Zeynel Başkanımız inşallah hep birlikte diğer ilçelerimizdeki adaylarımızla beraber yine yüksek bir oy oranıyla beraber hep birlikte 31 Mart akşamı beraber mutluluğu yaşayacağız. Ben verdiğiniz ve vereceğiniz desteklerden dolayı Hasan Başkanım size ve diğer gazi kardeşlerimize, ailelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.