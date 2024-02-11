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MSB personeli depremin 160’ıncı saatinde kurtarılan Aysima’yı ziyaret etti

MSB personeli depremin 160’ıncı saatinde kurtarılan Aysima’yı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personeli, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da kurtarılan Aysima’yı evinde ziyaret etti.

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. MSB'nin paylaşımında, “Depremlerin seneidevriyesinde Aysima kızımızı evinde ziyaret ederek ona hediyeler verdik, kızımızın durumu hakkında akrabalarından bilgi aldık” ifadeleri yer aldı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdan, 6 Şubat’ta meydana gelen depremin 160’ıncı saatinde Adıyaman’da kurtarılan Aysima’nın evinde ziyaret edildiği belirtildi. paylaştı.

Paylaşımda, “6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra Gölcük Tersanesi Komutanlığımızın personeli tarafından Adıyaman’da yapılan arama-kurtarma çalışmaları sırasında depremin 160’ıncı saatinde Aysima kızımızı Miraç Sitesi’nin enkazından sağ olarak çıkarmanın sevincini yaşamıştık. Kızımızın sağlık durumunu, ilk andan itibaren yakından takip ederek geçirdiği bu süreçte minik yüreğindeki yaralarının sarılması için kendisine destek olmaya çalıştık. Depremlerin seneidevriyesinde Aysima kızımızı evinde ziyaret ederek ona hediyeler verdik, kızımızın durumu hakkında akrabalarından bilgi aldık. Daha sonra okulunu ve öğretmenlerini ziyaret ederek olası bir afette neler yapmaları gerektiğine dair onlara bilgi verdik. Evladımızın her zaman yanında olacağımızı belirterek kendisine sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir hayat diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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