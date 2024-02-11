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Yapay zekaya ilk adım

Yapay zekaya ilk adım

Antalya Bilim Merkezi’nin robotik kodlama atölyesini tercih eden öğrenciler, çeşitli uygulamalar aracılığıyla yapay zekayı öğrenmenin ilk adımını attı.

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Kepez Belediyesi Antalya Bilim Merkezi’nin robotik kodlama atölyesine gelen öğrenciler, mBlock ve PictoBlox gibi uygulamalar aracılığıyla yapay zeka, makine öğrenimi ve görüntü işleme teknolojilerini öğrendi.

Elektrik Elektronik Mühendisi Murat Bahar, temel robotik ve kodlama prensiplerini öğretirken aynı zamanda ileri düzey konulara da değindi. Yaşları 7-15 arasında değişen katılımcılara, taş-kağıt-makas oyununu yapay zeka ile gerçekleştirmenin yanı sıra, ses komutlarıyla çalışan sistemlerin nasıl tasarlandığı gösterildi.

Analiz etme becerisi
Atölyenin en ilgi çekici bölümlerinden biri, yapay zeka ile yüz tanıma ve duygu analizi konularıydı. Eğitmen Bahar, Google E-Tablolar aracılığıyla veri toplama ve analiz etme becerisi kazandırdı. Ayrıca, nesne tanıma ve yüz tanıma teknolojilerinin nasıl kullanılabileceğini pratik uygulamalarla öğretti. Atölyede, öğrenciler el hareketlerini tanıma ve ChatGPT gibi yapay zeka modelleriyle etkileşimde bulunma fırsatı da buldular.
Günlük yaşamdaki kullanımlar
Öğrencilerin sorularını ChatGPT'ye yönlendiren Bahar, bu teknolojilerin günlük yaşamdaki potansiyel kullanım alanlarını gösterdi. Teknolojinin gücünü keşfetme ve düşünme yeteneklerini geliştirme fırsatı sunuldu. Küçük yaştaki katılımcılar, pratik deneyimler ve interaktif aktivitelerle, yapay zeka ve kodlama alanındaki bilgi ve becerilerini artırdı.

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