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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Tayfur Bingöl haftalarca sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Tayfur Bingöl haftalarca sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiği açıklandı.

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Beşiktaş'ta 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile oynanacak maçın hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda sakatlık yaşadı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbol A Takımımızın 10 Şubat 2024 tarihinde yaptığı antrenman sonunda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayfur Bingöl’ün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve tam kat yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

Tayfur Bingöl'ün sakatlığı nedeniyle 6-7 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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