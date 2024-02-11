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23 Elazığ FK'da 15 oyuncu gitti, 21 futbolcu geldi

23 Elazığ FK'da 15 oyuncu gitti, 21 futbolcu geldi

TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezonun ikinci yarısında kümede kalmayı hedefleyen 23 Elazığ FK’da kadro büyük ölçüde değişti.

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TFF 3. Lig 4. Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren 23 Elazığ FK, ara transfer dönemini en hareketli geçiren takım oldu.

Teknik Direktör değişikliğine de giden bordo-beyazlılar, 15 futbolcusuyla yolların ayırırken, 21 futbolcuyu da renklerine bağladı. 23 Elazığ FK’da yapılan transferler şöyle:

Gelenler:
Ahmet Yağız Gençtürk, Alihan Aydın, Batuhan Calap, Buğra Civek, Doğukan Delimehmet, Emirhan Çakır, Emre Karadağ, Enes Yiğit, Gökdeniz Kazaz, Güney Yılmaz, Hakan Çıtak, İsmail Hasan Bakkal, İsrafil Demiroğlu, Kutay Komaç, Mert Topuz, Mert İsmet Aşıcı, Muhammed Kavaklı, Ömer Selim Akar, Ramazan Evren Üstündağ, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Talha Aydemir.

Gidenler:
Bilal Özer, Burak Konaç, Ferit Kaya, Halilcan Doğan, Kerim Altınok, Mehmet Ali Akın, Muaz Demir, Oğuzhan Köseoğlu, Ömer Gülmez, Ömer Faruk Acı, Semih Çağlar, Sezer Kahraman, Mustafa Durna, Eren Yılmaz, İlhan Aslanoğlu.

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