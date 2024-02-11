Milli atletler, Balkan Salon Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı!

Türkiye, İstanbul'da düzenlenen 28. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 5 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

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Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan organizasyonda 21 ülkeden 239 sporcu yarıştı.

Erkekler kategorisinde zirvenin sahibi 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla Türkiye oldu. Türkiye, kadınlarda ise 1 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalyayla 3. sırayı aldı.

Madalya alan milli atletler şöyle:

Altın

4x400 metre kadın takımı: Elif Polat, Sıla Koloğlu, Büşra Barbaros, Eda Nur Tulum

Erkekler 400 metre: Berke Akçam

Erkekler 800 metre: Ömer Faruk Bozdağ

Erkekler üç adım atlama: Can Özüpek

4x400 metre erkek takımı: Yağız Canlı, İlyas Çanakçı, Oğuzhan Kaya, Berke Akçam

Gümüş

Kadınlar 400 metre: Edanur Tulum

Kadınlar 1500 metre: Burcu Subatan

Kadınlar 3000 metre: Pelinsu Şahin

Kadınlar üç adım atlama: Gizem Akgöz

Kadınlar gülle atma: Emel Dereli

Erkekler 60 metre: Ertan Özkan

Erkekler 60 metre engelli: Mikdat Sevler

Erkekler 1500 metre: Mehmet Çelik

Bronz

Kadınlar 60 metre: Simay Özçiftçi

Kadınlar 400 metre: Sıla Koloğlu

Erkekler 60 metre: Aykut Ay

Erkekler 800 metre: Salih Teksöz

Erkekler 1500 metre: Abdurrahman Gediklioğlu​​​​​​​