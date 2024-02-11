Kepez’in filesine 6 transfer

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı, 6 tecrübeli oyuncu transferiyle lig hazırlıklarına başladı.

Abone ol

Tek hedefi 2’inci Lig’e yeniden yükselmek olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı, 4 tanesi kendi altyapısından olmak üzere 6 tecrübeli oyuncu transferiyle hazırlıklarına başladı.

Mart ayı sonunda başlayacak Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar Bölgesel Lig’de oynayacak olan Kepez’in sultanları, yetenekli oyuncu transferleriyle güç kazandı. Libero Rojda Bektaş, pasör çaprazı Yağmur Al, smaçör Ede nur Aydoğmuş ve Merve Apaydın, orta oyuncu Bensu Başak Engin, pasör Hazel Küçük’ü takıma kazandırdıklarını açıklayan Başantrenör Koray Turgut, 7’inci transfer olarak Bodrum’dan Ecem İspandiyaroğlu ile anlaştıklarını söyledi. Altyapıdaki 500’e yakın oyuncunun motivasyonu için lige yükselmek istediklerini belirten Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, “Bayanlarda basketbol, su topu, ragbi ve hentbol branşlarında 2’nci Lig düzeyi takımlarımız var. Voleybol branşımızın da bu ligde olmasını arzuluyoruz” dedi.