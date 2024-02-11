Mersin'de kadınlara fizyoterapist desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi ile 18-65 yaş arası bütün kadınların sağlıklı kalabilmesi için hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.

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Uzmanlar eşliğinde psikolojik, beslenme eğitimi ve egzersiz danışmanlığının yanı sıra fizyoterapi hizmetinden faydalanabilen kadınlar, çağımızda gittikçe artan eklemlerde kireçleme, duruş bozukluğu, skolyoz, kamburluk gibi rahatsızlıklarının doktor tarafından tespit edilmesinin ardından bu merkezde rahatsızlıklarından kurtuluyor. Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde verilen hizmetlerden ücretsiz bir şekilde faydalanan kadınlar, programlar sayesinde hem ruhsal hem de bedensel ilerleme kaydediyor.

Çağın hastalığı haline gelen kas sistemi ağrıları uzman eşliğinde yapılan sporla aşılıyor

Kas iskelet sistemi rahatsızlığı doktor tarafından tespit edilen kadınlara hizmet verdiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde görevli fizyoterapist Ayşe Deniz, “Son dönemde eklemlerde kireçleme, duruş bozukluğu, skolyoz, kamburluk gibi rahatsızlıklar çok fazla. Bunlara yönelik destek hizmeti vermekteyiz” dedi.

Randevu oluşturan danışanlara hizmet verdiklerini belirten Deniz, “Öncelikle bir fiziksel değerlendirme varsa ona yönelik bir egzersiz programı belirliyoruz. Haftada iki gün düzenli bir şekilde 2 ay boyunca hizmet veriyoruz. Aynı zamanda birimizde psikologumuz ve diyetisyenimiz var. Ekip çalışması şeklinde ilerliyoruz” diyerek 18-65 yaş arası bütün kadınlara ücretsiz hizmet verdiklerini söyledi. 'Alo 185’i arayarak randevu alınabileceğini söyleyen Deniz, bütün kadınların talep etmesi çağrısında bulundu.

Ağrı çeken danışanlar sonuçlardan memnun

Arkadaşının tavsiyesi üzerine merkeze geldiğini belirten emekli öğretmen Fatma Erdoğan, “Benim eklemlerimde problem var. Fizik tedaviye uzun süre gittim, ağır tedaviler gördüm. Geçen yıl Ayşe hanımla karşılaştım, başladım çok memnunum. Bacaklarım rahatladı” diye konuştu. 4 haftadır danışmanlık aldığını belirten Erdoğan, “Her kadın gelsin, sağlığı için. Burada fizyoterapiste uğrasınlar, psikologa uğrasınlar, diyetisyene uğrasınlar. Gerçekten harika bir yer. Kapıdan girerken güler yüzle karşılanmak çok önemli bir şey. Hijyenik bir ortamda çalışıyorsun” ifadelerini kullandı.

Eklem ağrıları nedeniyle merkeze başvuran emekli Memur Elif Çakır ise “Kolumda ve bacağımda ağrılarım vardı. Bugün son seansım ve ağrıların hiçbiri kalmadı. Mutlu geldim, mutlu gidiyorum” şeklinde konuştu.