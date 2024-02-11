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Hatay'da öldürülen anne ile 2 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi!

Hatay'da öldürülen anne ile 2 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla öldürüldükten sonra ormanlık alana gömülen 7 aylık hamile kadın ile 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi.

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Kayıp olarak aranırken dün, Bitişik Mahallesi Demen Yaylası'ndaki ormanlık alanda ölü bulunan 7 aylık hamile Selma (33) ile çocukları Sait Kerim (2) ve Hamza Azat Abacı'nın (1) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Abacı ve 2 oğlu için Sarıseki Narlık Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Aile yakınları ve vatandaşların katıldığı namazın ardından naaşlar toprağa verildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli T.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İskenderun'da 6 Şubat'ta Selma Abacı ve 2 çocuğundan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, çalışma başlatmıştı.

Anne ve çocuklarının, silahla öldürüldükten sonra ormanlık alanda toprağa gömüldüklerini belirleyen ekipler, şüpheli T.K'yi gözaltına almıştı.

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