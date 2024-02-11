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Zonguldak'ta sahte para ele geçirildi

Zonguldak'ta sahte para ele geçirildi

Zonguldak'ta polis ekipleri bir şüphelinin üzerinden 15 bin lira tutarında sahte para ele geçirdi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü İl Merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Zonguldak KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Zonguldak 100. Yıl Şehirler Arası Otobüs Terminaline otobüs ile gelen O.A. (29) isimli şahıs üzerinde 15 bin Türk Lirası tutarında sahte paraya el koydu. Gözaltına alınan O.A. parada sahtecilik suçundan çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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