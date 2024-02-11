BIST 9.046
DOLAR 30,67
EURO 33,11
ALTIN 1.997,32
HABER /  GÜNCEL

Fethiye’de 100 metre uzunluğundaki gelinlik tanıtıldı

Fethiye’de 100 metre uzunluğundaki gelinlik tanıtıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Manken Wilma Elles, giydiği gelinlikle ilgi odağı oldu. 100 metre kuyruğu olan kırmızı gelinlik satışından elde edilecek gelir depremzede çocuklara bağışlanacak.

Abone ol

Fethiye’de moda tasarımcısı Şahin Damar'ın tasarladığı 100 metre kuyruğu olan kırmızı gelinlik, Manken Wilma Elles ile tanıtıldı. Manken Wilma Elles, giydiği gelinlikle Beşkaza Meydanı'na geldi. Cumhuriyet'in 100. yılı ve Sevgililer Günü dolayısıyla 100 metre kuyruğu olan kırmızı gelinliğin satışından elde edilecek gelir depremzede çocuklara bağışlanacak.
Manken Elles, gazetecilere, gelinliğin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kırmızı renkte olduğunu ifade ederek, “Fethiye’yi çok seviyorum. Daha öncesinde de buraya gelmiştim. Farklı çalışmalar yapmıştık. Şu an ise Beşkaza Meydanı’ndayız. Şu an içinde bulunduğumuz projenin ise özel bir anlamı var. 14 Şubat Sevgililer Günü’ne az bir zaman kaldı. Bu özel günün anlamı aşk, sevgi ve daha fazlası. Bu kırmızı gelinliği de bu özel gün öncesinde giydiğim için çok mutluyum. Moda tasarımcısı Şahin Damar projeye çok katkıda bulundu. Cumhuriyet’in 100. yılı için bu kırmızı gelinliğin de uzunluğu tam 100 metre. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.

“Depremzede çocukların okuması için kullanılacak”
Açıklamasını sürdüren Elles, “Türkiye, Fethiye bir cennet. Buranın havası çok güzel. Fethiye çok değerli bir yer. Tatil yapmak için burayı tercih edebilirler. Bu gelinliğin satışından elde edilen gelir ise depremzede çocukların okuması için kullanılacak. Bu da, projeyi anlamlı kılıyor. Depremin üstünden bir sene geçti. Acımız hala büyük. Derin üzüntüler içindeyiz” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti seçim programına silahlı saldırı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir saldırgan yakalandı
AK Parti seçim programına silahlı saldırı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir saldırgan yakalandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Ordu’da kuzenler arasında çıkan kavga cinayetle sonlandı
Ordu’da kuzenler arasında çıkan kavga cinayetle sonlandı
Alevlere teslim olan iki katlı ev küle döndü!
Alevlere teslim olan iki katlı ev küle döndü!
Altın değil bu sefer bal ve pekmez gümrüğe takıldı
Altın değil bu sefer bal ve pekmez gümrüğe takıldı
Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'deki yarışmada birinci oldu
Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'deki yarışmada birinci oldu
Zonguldak'ta sahte para ele geçirildi
Zonguldak'ta sahte para ele geçirildi
Ordu'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti!
Ordu'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti!
Hatay'da öldürülen anne ile 2 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi!
Hatay'da öldürülen anne ile 2 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi!
Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
İsrail'e bir uyarı da Umman'dan geldi!
İsrail'e bir uyarı da Umman'dan geldi!
Muğla'da tarımsal üretim ve ihracatından elde edilen gelir arttı
Muğla'da tarımsal üretim ve ihracatından elde edilen gelir arttı