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Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si yoldan geçen olmak üzere yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

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İlçenin Gazi Caddesi’nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, taraflardan Mehmet Faruk Barut (51) ile o sırada yoldan geçen A.U.B. (37) ve M.M.B. (70) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Barut, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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