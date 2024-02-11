Devlet Behçeli: CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da seçmen iletişim merkezinin açılış töreninde "Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir" deyip ekledi: "CHP ile DEM'in ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyun!"

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki törende açıklamalarda bulundu. "İktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını göstereceğiz." diyen Bahçeli, konuşmasının devamında "31 Mart seçimleri ile kayıp yıllar son bulacak. Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. " dedi. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları...

CHP'deki belediyeleri geri alacağız

- 31 Mart seçimleri ile kayıp yıllar son bulacak. Belediye kaynaklarını teröristlere sevk eden dalaverecilerden millerimiz hesap soracak. Devletin kasasını gasbedip Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tutan çürümüşler kenara çekilecek. Zamana ve mekana göre görüş değiştirmeyiz.

- CHP'deki belediyeleri alacağız. Türk milletinin desteği ile Türk ve Türkiye yüzyılı hedefleri hayata geçecektir. Cumhuriyetin yeni yüzyılında toplumsal yaraların sarıldığı, milli ve manevi değerlerle kenetlenmiş Türkiye'ye vasıl olmak hepimizin gayesidir.

Altından kalkamayacağımız sorun yoktur

- Uzlaşmanın zemini Ankara'nın tarihi miras ve emanetleri. Altından kalkamayacağımız sorun yoktur. Devlet ile millet arasında uyum sağlanmışsa bunun sebebi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine aittir. Çatlak sesler dinmiş, karar alma süreçleri seriye bağlanmış, bürokratik oligarşinin suyu kesilmiştir.

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçici heves değildir. İşi bitince buruşturup atılacak tek kullanımlık reçete değildir.

Ayrı ayrı aday belirlemeleri sinsi bir oyun

- CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi oyundur. Hesapları tutmaz. Ankara başta olmak üzere Türkiye cumhur İttifakı'nda birleşecektir. İttifakımız zalimlere karşı cumhurun iradesidir. İttifakımız korkaklara karşı cesurların dik duruşudur. Artık herkesin tarafını belli etme zamanı gelmiştir.

Fason milliyetçilere aldanacak yoktur

- Artık karar anı gelmiştir. Herkes tavrını belirlemek zorundadır. Ya kardeşliğin devamını isteyeceğiz ya da ağır yıkımı göze alacağız. Ülküdaşlarıma diyorum ki Altınok'la beraber diğer adaylarımızla cadde cadde dolaşacak ve Altınok'la altın çağı başlatacaksınız.

- Milliyetçi-Ülkücü Hareket’e gönül veren her kardeşimi Cumhur İttifakı’nda omuz omuza vermeye çağırıyorum. Fason milliyetçilere aldanacak yoktur. Ülkücünün yeri ve adresi bellidir, o da Milliyetçi Hareket Partisi’dir.

Hem DEM'lenip hem milliyetçi olunmaz

Hem DEM’lenip hem milliyetçi olmak imkansızdır. Hem DEM’lenen CHP’de bulunup hem Ülkücülük iddiasını dillendirmek şiddetli bir çelişki; aynı şekilde şehitlerimize, gazilerimize, vatan ve milletimizin mukadderatına karşı duruştur. Gün birleşme günüdür. Gün dayanışma günüdür.

CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir

- CHP'ye oy veren kardeşlerim oyalanmayın, yalanlara kanmayın. CHP yönetimi zillete düşmüş, Türkiye'ye muhaliflerinin esaretine girmiştir. Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir.

- Atatürk'ün CHP'si nerede bugünkü CHP nerededir. Terör devletine onay veren CHP'dir. DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir. İhmale düşmeden 31 Mart seçimlerine hazırlanacağız.

- Milletimizin bütün fertlerini bir görerek 31 Mart'ta cumhur ittifakını başarıyla buluşturacağız. Ankara Büyüşehir belediyesi ile bütün ilçe belediyesini sizlerden istiyorum.