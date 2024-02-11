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Gaziantep FK, derin nefes aldı

Gaziantep FK, derin nefes aldı

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında İstanbulspor, evinde Gaziantep FK'ne 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Gaziantep FK, düşme hattından uzaklaştı.

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmayı konuk ekip Gaziantep FK 3-1 kazandı.

Gaziantep FK'nın gollerini 15 ile 60. dakikalarda Denis Draguş ve 90+5. dakikada Sorescy kaydetti.

İstanbulspor'un tek golü 6. dakikada Florian Loshaj'dan geldi.

Deplasmanda kritik bir galibiyet alan Gaziantep FK puanını 27 yaparak düşme hattından uzaklaştı. İstanbulspor ise 11 puanda kaldı.

Florian Loshaj 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 

Maçtan dakikalar

6. dakikada Ali Yaşar’ın sol kanattan ortasında arka direkte David Sambissa topu kontrol etti. Sambissa’nın pasında kale önünde bulunan Florian Loshaj, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

15. dakikada Jamiro Monteiro’nun pasında topla buluşan Denis Dragus’un ceza yayının sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

24. dakikada Jamiro Monteiro’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Denis Dragus’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinden dışarı çıktı.

25. dakikada Maxim'in orta sahadan kullandığı serbest vuruşta Arda Kızıldağ’ın indirdiği topu ceza sahası içinde alan Lazar Markovic’in sert vuruşunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı çeldi.

45' Sarı kart! Istanbulspor takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Mehmet Yesil.

59' Penaltı! Hakem penaltı için düdüğünü çalıyor. Atışı kullanacak takım Gaziantep FK.

60' Gol! Denis Dragus kullandığı penaltı atışıyla takımını öne geçiren golü kaydetti! 1-2.

70' Kırmızı Kart! Florian Loshaj ikinci sarı kart sonucu sahayı terk eden oyuncu.

80' Gaziantep FK takımı golü bulabilirdi ama Ogün Özçiçek çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

90' +6 Gol! 1-3. Deian Cristian Sorescu takımını rahatlatan golü attı.

90' +8 Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu stadında, Gaziantep FK takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

Karşılaşma sona erdi.

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, David Sambissa, Modestas Vorobjovas, Vefa Temel, Florian Loshaj, Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin, Mendy Mamadou
Yedekler: Mücahit Serbest, Eslem Öztürk, Emrehan Gedikli, Racine Coly, Enver Azmi Sarıalioğlu, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Tunahan Şamdanlı, Traore, Jackson Kenio
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gaziantep FK: Florin Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, Nicolas Nkoulou, Papy Djilobodji, Junior Morais, Jamiro Monteiro, Ogün Özçiçek, Lazar Markovic, Alexandru Maxim, Denis Dragus
Yedekler: Batuhan Şen, Furkan Soyalp, Badji, Marko Jevtovic, İlker Karataş, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Salem M’Bakata, Mirza Cihan, Mehmet Kuzucu
Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Florian Loshaj (dk. 6) (İstanbulspor), Denis Dragus (dk. 15) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Florian Loshaj, Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

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