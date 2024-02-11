Pakistan seçimlerinde hile iddiası! Siyasi partiler protesto düzenledi!

Pakistan’da siyasi partiler, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla ülke genelinde protesto gerçekleştirdi.Abone ol
Ulusal basındaki haberlere göre, tutuklu eski Başbakan İmran Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), Cemaat-i İslami Partisi ve İslam Uleması Cemiyeti Partisi (JUI-F), ülkenin çeşitli şehirlerinde gösteriler düzenledi.
PTI, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla ülke genelinde Seçim Komisyonu ofisleri önünde protesto çağrısında bulundu.
Ravalpindi’de Seçim Komisyonu önüne gitmek isteyen gruba polis izin vermedi.
Polis ile grup arasında yaşanan arbedenin ardından emniyet mensupları yolu kapatan PTI taraftarlarını cop ve biber gazıyla dağıttı.
Çıkan olaylarda bazı PTI destekçileri gözaltına alındı.
Kara yollarında eylem
Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, hile yapıldığı iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmediklerini açıkladı. Parti üyeleri, Karaçi’de protesto düzenledi.
İslam Uleması Cemiyeti Partisi destekçileri de seçim sonuçlarını reddederek, Sind eyaletinin çeşitli bölgelerinde kara yollarını kapattı.
Göstericilerin kara yollarında eylem düzenlemesi, şehirler arası trafiğin aksamasına neden oldu.
Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını bugün açıklamıştı.