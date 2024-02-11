Konyaspor 1 attı 3 aldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Tümosan Konyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip karşılaşmayı 38. dakikada Louka Prip'in golüyle 1-0 kazandı.

7 maç aradan sonra galip gelen Konyaspor puanını 25'e yükseltti. Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

Konyaspor bir sonraki hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Ankaragücü evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Pedrinho'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe'nin şutu kaleci Slowik'ta kaldı.

16. dakikada Cicaldau'nun sol kanatta ceza alanı dışından kaleye gönderdiği sert şut direğin yanından az farkla yandan autta çıktı.

21. dakikada sol kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Damjanovic'in kafa vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.

38. dakikada sol kanattan Cikalleshi'nin son çizgiye inerek ortasında ceza sahası içinde Prip'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda maçın ilk yarısı sona erdi.

Maçın ikinci yarısı Konyaspor takımının vuruşuyla başlamak üzere.

59' Ahmet Oğuz isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Konya şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

80' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında, Konyaspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

90' +7 Ofsayt! Konyaspor atağı, hakem Direnc Tonusluoglu tarafından çalınan ofsayt düdüğü ile sonlanıyor.

90' +9 Sarı Kart! Orta hakem Direnc Tonusluoglu elini cebine atıyor ve sarı kartını Marlos Moreno (Konyaspor) için kullanıyor. Bu kart Marlos Moreno için, gelecek maçta cezalı durumda olacağı anlamına geliyor.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Abdullah Bora Özkara, Emir Eray Eyisoy

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Louka Prip, Cicaldau, Soner Dikmen, Ethemi, Çikalleshi

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Yunus Mallı, Metehan Mert, Ndao, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Junior, Oğulcan Ülgün, Moreno

Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Morutan, Cephas, Sowe

Yedekler: Ertaç Özbir, Atakan Çankaya, Cem Türkmen, Chatzigiovanis, Bajic, Saponara, Flips, Macheda, Abdurrahim Dursun, Mert Çetin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Prip (dk. 38) (Konyaspor)

Sarı kart: Damjanovic (Konyaspor)