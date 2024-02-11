BIST 9.046
DOLAR 30,67
EURO 33,11
ALTIN 1.997,32
HABER /  SPOR

Konyaspor 1 attı 3 aldı

Konyaspor 1 attı 3 aldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Tümosan Konyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip karşılaşmayı 38. dakikada Louka Prip'in golüyle 1-0 kazandı.

7 maç aradan sonra galip gelen Konyaspor puanını 25'e yükseltti. Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

Konyaspor bir sonraki hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Ankaragücü evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Maçtan dakikalar 

8. dakikada Pedrinho'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe'nin şutu kaleci Slowik'ta kaldı.

16. dakikada Cicaldau'nun sol kanatta ceza alanı dışından kaleye gönderdiği sert şut direğin yanından az farkla yandan autta çıktı.

21. dakikada sol kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Damjanovic'in kafa vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.

38. dakikada sol kanattan Cikalleshi'nin son çizgiye inerek ortasında ceza sahası içinde Prip'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda maçın ilk yarısı sona erdi.

Maçın ikinci yarısı Konyaspor takımının vuruşuyla başlamak üzere.

59' Ahmet Oğuz isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Konya şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

80' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında, Konyaspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

90' +7 Ofsayt! Konyaspor atağı, hakem Direnc Tonusluoglu tarafından çalınan ofsayt düdüğü ile sonlanıyor.

90' +9 Sarı Kart! Orta hakem Direnc Tonusluoglu elini cebine atıyor ve sarı kartını Marlos Moreno (Konyaspor) için kullanıyor. Bu kart Marlos Moreno için, gelecek maçta cezalı durumda olacağı anlamına geliyor.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Abdullah Bora Özkara, Emir Eray Eyisoy

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Louka Prip, Cicaldau, Soner Dikmen, Ethemi, Çikalleshi
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Yunus Mallı, Metehan Mert, Ndao, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Junior, Oğulcan Ülgün, Moreno
Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Morutan, Cephas, Sowe
Yedekler: Ertaç Özbir, Atakan Çankaya, Cem Türkmen, Chatzigiovanis, Bajic, Saponara, Flips, Macheda, Abdurrahim Dursun, Mert Çetin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Prip (dk. 38) (Konyaspor)

Sarı kart: Damjanovic (Konyaspor)

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep FK, derin nefes aldı
Gaziantep FK, derin nefes aldı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli
Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı: Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı: Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük
TFF'den Süper Kupa kararı! Para kulüplerden kesilecek
TFF'den Süper Kupa kararı! Para kulüplerden kesilecek
Kayakseverler Yıldızdağı’na akın etti, gişe önlerinde uzun kuyruklar oluştu
Kayakseverler Yıldızdağı’na akın etti, gişe önlerinde uzun kuyruklar oluştu
Soyadını kullanmamasıyla tanınmıştı! Yazar Füruzan vefat etti
Soyadını kullanmamasıyla tanınmıştı! Yazar Füruzan vefat etti
Muğla’ya sel ve su baskını uyarısı!
Muğla’ya sel ve su baskını uyarısı!
Metruk binada genç bir kızın cesedi bulundu!
Metruk binada genç bir kızın cesedi bulundu!
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi
Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya uçtu
Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya uçtu
Murat Kurum: Bizim yol arkadaşlarımız davasını bir promosyona değişmez
Murat Kurum: Bizim yol arkadaşlarımız davasını bir promosyona değişmez