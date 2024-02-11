BIST 9.046
DOLAR 30,67
EURO 33,11
ALTIN 1.997,32
HABER /  GÜNCEL

Bakan Tunç duyurdu! AK Parti seçim çalışmasına saldırıda 12 şahıs gözaltına alındı

Bakan Tunç duyurdu! AK Parti seçim çalışmasına saldırıda 12 şahıs gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Abone ol

Bakan Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda, Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada saldırıda bulunan kişilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Tunç, silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bakan Tunç, olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da yanan ormanlık alana otel inşa edildiği iddiaları yalanlandı
Muğla'da yanan ormanlık alana otel inşa edildiği iddiaları yalanlandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Pakistan seçimlerinde hile iddiası! Siyasi partiler protesto düzenledi!
Pakistan seçimlerinde hile iddiası! Siyasi partiler protesto düzenledi!
İskenderun’da anne ve iki çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
İskenderun’da anne ve iki çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
Süper Lig'de Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor
Süper Lig'de Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor
Süper Lig'de Gaziantep FK, İstanbulspor karşısında!
Süper Lig'de Gaziantep FK, İstanbulspor karşısında!
Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli
Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı: Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı: Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük
TFF'den Süper Kupa kararı! Para kulüplerden kesilecek
TFF'den Süper Kupa kararı! Para kulüplerden kesilecek
Kayakseverler Yıldızdağı’na akın etti, gişe önlerinde uzun kuyruklar oluştu
Kayakseverler Yıldızdağı’na akın etti, gişe önlerinde uzun kuyruklar oluştu
Soyadını kullanmamasıyla tanınmıştı! Yazar Füruzan vefat etti
Soyadını kullanmamasıyla tanınmıştı! Yazar Füruzan vefat etti
Muğla’ya sel ve su baskını uyarısı!
Muğla’ya sel ve su baskını uyarısı!