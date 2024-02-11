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Kırmızı listedeki vaşak Tunceli'de fotoğraflandı

Kırmızı listedeki vaşak Tunceli'de fotoğraflandı

Tunceli’de, nesli tehdit altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak fotoğraflandı.

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Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir tarafından fotoğraflandı.

Bir süre yiyecek arayan vaşak, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Doğa fotoğrafçısı Özdemir; “Hafta sonları doğa fotoğrafları çekmek için Tunceli'nin Pülümür ilçesine geliyorum. İlçe gerçekten yaban hayatı açısında çok zengin bir coğrafyaya sahip. Vaşakların çiftleşme zamanı olduğu için bölgede bu aylarda görülme ihtimali çok yüksek” dedi.

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