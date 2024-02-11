Havada korkunç ölüm! Ağzından ve burnundan kan gelen yolcu öldü

Lufthansa'nın Bangkok-Münih seferini yapan uçağında korkunç bir ölüm olayı yaşandı. Bir yolcunun uçuş sırasında ağzından ve burnundan "litrelerce kan" geldiği iddia edilerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Lufthansa'nın Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Almanya'nın Münih kentine giden uçağında Alman vatandaşı olduğunu söyleyen 63 yaşındaki adamın öksürdüğünü ve ağzından ve burnundan çok fazla kan geldiği duyuruldu.

"Ağzından ve burnundan litrelerce kan geldi"

Görgü tanıkları, adamın eşiyle birlikte uçağa bindiği sırada oldukça hasta göründüğünü, çok terlediğini ve nefes almakta güçlük çektiğini kaydetti. Yolculardan Martin Missfelder, olayın ardından basına yaptığı açıklamada, adamın durumunun uçağın kalkmasından kısa süre sonra hızla kötüleşmeye başladığını ve ağzından ve burnundan "litrelerce kan" geldiğini anlattı.

Yolcu uçuş sırasında yaşamını yitirdi

Lufthansa sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Uçakta bulunan bir doktor tarafından acil ve kapsamlı ilk yardım önlemleri alınmasına rağmen yolcu uçuş sırasında hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı. Öte yandan söz konusu uçak, olayın ardından 12 saat sürmesi beklenen yolculuğun henüz 2. saati dolmadan tekrar Bangkok'a döndü.