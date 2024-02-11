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Malatya'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Malatya'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre,, Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada saat 18.19'da meydana gelen depremin derinliği ise 10.96 km olarak belirtildi.

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