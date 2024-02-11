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Av tüfeğiyle vuruldu, kendi aracıyla hastaneye yetişti!

Av tüfeğiyle vuruldu, kendi aracıyla hastaneye yetişti!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 1 kişi bacaklarından yaralandı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Seyit Ali Mahallesi Çeşmeli Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında henüz öğrenilemeyen bir nedenle husumet bulunan Harun K. ile Sefer Ö. tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun K., Sefer Ö. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Açılan 4 el ateş sonrası Harun K. bacaklarından yaralandı.

Zanlı olaydan sonra kaçarken, Harun K. yaralı halde bindiği kendi aracıyla Seydişehir Devlet Hastanesine gitti. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Harun K., Konya'ya sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, yaralama olayına karışan zanlı Sefer Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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