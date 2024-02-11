Fenerbahçe ağır yaralı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirveyi Galatasaray'a kaptırdı.Abone ol
Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çaldı.
Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılarak zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı.
Fenerbahçe'nin gollerini 49. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 59. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Corendon Alanyaspor'un golleri 12 ve 63. dakikada Loido Augusto'dan geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe 64 puana ulaştı. Corendon Alanyaspor ise puanını 28 yaptı.
Sarı-lacivertliler gelecek hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Corendon Alanyaspor ise evinde Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının önemli anları
90'Son düdük geldi ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
90'Karşılaşmanın sonunda en az 7 dakika daha oynanacak.
73'Hava topu mücadelesinde Balkovec'in kaleciye geri pasında Batshuayi araya girip vuruşunu denedi. Ertuğrul topa güçlüklede olsa sahip oldu.
63'GOL! Augusto 2-2'lik beraberliği getiren golü attı. Sol kanattan topu kendi süren Augosto, ceza yayının solundan şansını denedi. Augosto'nun sert şutunda top ağlara gitti.
59'GOL! Dzeko skoru 2-1 yaptı. Mert Müldür sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Dzeko'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti.
53'İrfan Can sol çaprazdan içeri ortladı. Ceza sahasında Dzeko'nun gelişine vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
49'GOL Tadic skoru 1-1 yapan golü attı. Penaltı atışında topun başına geçen Tadic, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.
47'Djiku ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı kazandı.
46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
45'Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda 7 dakika daha oynanacak.
36'Dzeko'nun yükselttiği top Szymanski ve İsmail'i aştı. Alanyaspor kale vuruşu kullanacak.
30'Sol kanattan içeri giren Ferdi ortasını açamadan savunma ayak koydu ve topu kornere gönderdi.
23'Tadic sol kanattan içeri ortaladı. Top ceza sahasında kalecide kaldı.
19'Cengiz kullandığı serbest vuruşta yerden içeri ortaladı. Ceza sahasında Tadic'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
18'Ferdi ceza sahası sol çizgisine yakında noktada Hadergjonaj'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe kritik noktadan serbest vuruş kazandı.
12'GOL! Loide Augusto Alanyaspor'u 1-0 geçirdi. Oğuz ceza sahasının sağından içeri çevirdi. Kale önünde Sisto'nun vuruşunda top kaleci Livakovic'ten döndü. Dönen top Augusto'nun önünde kaldı. Augusto'nun vuruşunda top ağlara gitti.
4'Cengiz'in uzaktan şutunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku,Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Dzeko, Tadic
Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Fer, Oğuz, Sisto, Fatih, Richard, Augusto, Eduardo, Balkovec, Hadergjonaj