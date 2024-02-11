Ali Yerlikaya'dan Küçükçekmece’de yaşanan saldırıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece’de AK Parti'nin seçim programına yönelik silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan kişi sayısının 17'ye çıktığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece’de yaşanan silahlı saldırıya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

"17 şahıs gözaltına alındı"

Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Saldırıda bir vatandaşımız ağır yaralandı. Saldırıdan hemen sonra Emniyet birimlerimiz geniş çaplı tahkikat başlattı ve operasyonlar düzenledi. 57 ayrı düzenlenen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi.

"Tüm tedbirleri aldık"

31 Mart'taki seçimin huzur içerisinde gerçekleşmesi için İçişleri Bakanlığı olarak tüm tedbirleri aldık. Şehir eşkıyalarına, organize suç örgütlerine ve suç ortaklarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin huzurunu bozanları huzurunu bozmaya devam edeceğiz.