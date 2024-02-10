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Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması kapsamında yapılan programa uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.. Olay sırasında yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olay anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyaz bir ciple gelen saldırganların biri aracın sunroof'undan diğeri camından ateş ederek kaçıyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan silahlı saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırı lanetleyerek yaralanan kişiye acil şifalar diledi..

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