Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı belli oldu! İstanbul'a hizmette tam yol ileri...
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim kampanyasında kullanacağı yeni seçim şarkısı belli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 31 Mart yerel seçimleri için yapacağı kampanyada yeni şarkısıyla 14 Şubat'tan itibaren meydanlara çıkmaya hazırlanıyor.
"İstanbul'a hizmette tam yol ileri" sloganıyla yola çıkan İmamoğlu'nun görüntülerinin de yer aldığı yeni seçim şarkısının klibini danışmanı Murat Ongun paylaştı.
Ongun sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımına, "Hep Birlikte İstanbul...Yine Başaracağız" notunu düştü.