Saldırı anı! Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı saniye saniye kamerada! 2 saldırgan öldürüldü, 3'ü polis 5 yaralı

İSTANBUL Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki kontrol noktasına biri kadın iki DHKP-C mensubu saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 2 DHKP-C'li öldürülürken 3'ü polis 5 kişi de yaralandı. İşte saldırganların öldürülme anları...

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda bazı kişi ya da kişilerce henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş açıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin olarak şunları kaydetti; "Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır."

Teröristler DHKP-C mensubu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kontrol noktasına yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunun belirlendiğini bildirdi.