BIST 8.778
DOLAR 30,57
EURO 32,85
ALTIN 1.989,87
GÜNCEL

Saldırı anı! Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı saniye saniye kamerada! 2 saldırgan öldürüldü, 3'ü polis 5 yaralı

İSTANBUL Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki kontrol noktasına biri kadın iki DHKP-C mensubu saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 2 DHKP-C'li öldürülürken 3'ü polis 5 kişi de yaralandı. İşte saldırganların öldürülme anları...

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda bazı kişi ya da kişilerce henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş açıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin olarak şunları kaydetti; "Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır."

Teröristler DHKP-C mensubu

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kontrol noktasına yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunun belirlendiğini bildirdi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
6 Şubat felaketi telsizlerde! Merkez her yer yıkıldı, insanlar enkaz altında, patlamalar oluyor, yangın çıktı...
6 Şubat felaketi telsizlerde! Merkez her yer yıkıldı, insanlar enkaz altında, patlamalar oluyor, yangın çıktı...
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Hatay'daki deprem anmasında CHP adayı Lütfü Savaş'a yoğun protesto! Yuhalandı, 'Lütfü istifa' çığlıkları...
Hatay'daki deprem anmasında CHP adayı Lütfü Savaş'a yoğun protesto! Yuhalandı, 'Lütfü istifa' çığlıkları...
Deprem kayıpları bütün okullarda saygı duruşuyla anıldı! Milli Eğitim Bakanı da katıldı
Deprem kayıpları bütün okullarda saygı duruşuyla anıldı! Milli Eğitim Bakanı da katıldı
Ebrar Sitesİ'nin yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Ebrar Sitesİ'nin yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Müzisyeni sevgilisinin gözleri önüne döve döve öldürdüler! Sevgilisine laf atıp, arkası dönükken saldırdılar
Müzisyeni sevgilisinin gözleri önüne döve döve öldürdüler! Sevgilisine laf atıp, arkası dönükken saldırdılar
Naci Görür açıkladı! Murat Kurum bana danışmanlık teklif etti! Bağımsızlığımız tehlikede...
Naci Görür açıkladı! Murat Kurum bana danışmanlık teklif etti! Bağımsızlığımız tehlikede...
Şarkıcı Deniz Arcak depremin yıl dönümüne özel şarkı “Sesimi Duyan Var mı?”
Şarkıcı Deniz Arcak depremin yıl dönümüne özel şarkı “Sesimi Duyan Var mı?”
Gören ellerine sağlık diyor! Sokak ortasında kadın döven adama meydan dayağı attılar
Gören ellerine sağlık diyor! Sokak ortasında kadın döven adama meydan dayağı attılar
Sosyal medyada etkileşim alabilmek uğruna kamelyayı ateşe verdiler
Sosyal medyada etkileşim alabilmek uğruna kamelyayı ateşe verdiler
Veli Ağbaba, 15 Temmuz gazilerinin eylemini mecliste dile getirdi
Veli Ağbaba, 15 Temmuz gazilerinin eylemini mecliste dile getirdi
15 Temmuz gazilerinden 'aylık' eylemi
15 Temmuz gazilerinden 'aylık' eylemi