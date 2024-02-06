Hatay'daki deprem anmasında CHP adayı Lütfü Savaş'a yoğun protesto! Yuhalandı, 'Lütfü istifa' çığlıkları...
CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş bölge halkı tarafından anmalar esnasında protesto edildi.
Hatay Antakya'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Maraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümünde hayatını kaybedenler Hatay'da anıldı.
Depremin meydana geldiği saat olan 04:17'de Yunus Emre Parkı'nda bir araya gelen depremzedeler karanfiller bırakarak ve saygı duruşunda bulunarak depremde hayatını kaybedenleri andı.
CHP'de 10 yıldır Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve 6 Şubat depremleri olduğunda da koltukta olan Lütfü Savaş alanda büyük bir protesto ile karşılandı.
Depremzedeler Savaş'ı yuhalarken "İstifa" sloganları da attı. O anları gazeteci Kazım Kızıl kaydetti.