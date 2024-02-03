Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutun teslim törenine katıldı. Konutların kura çekimini gerçekleştiren Erdoğan, törende bir de konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem felaketinde yitirilen canların yüreklerdeki acısının hala taze olduğunu söyledi. Deprem bölgesindeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 ay içinde 75 bin konutun daha hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

Erdoğan, "İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Amacımız takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturmaktır. Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız" dedi.