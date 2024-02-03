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Kadıköy’de taksi ücretini ödemeyen kadın, kendisini görüntüleyen taksiciye tekmeler savurdu

Kadıköy’de kullandığı ticari taksinin ücretini ödemeyen kadın müşteri ile taksici arasında tartışma çıktı.

Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre, ticari taksiye binen kadın müşteri, gideceği yere varınca taksi ücretini ödemeden indi. Taksici Ahmet Hakan Dinçer kadınla tartışma yaşayıp ücreti almak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine Dinçer cep telefonunu çıkararak kadın müşteriyi görüntülemeye başladı. Dinçer ücretini ödemeyen müşteriye ‘taksimetre ücretini öder misin? Bunu yayınlayacağım’ diyerek tepki gösterdi. Kadın müşteri ise “telefonu kapat sil, ödeyeceğim’ diyerek Dinçer’e tekmeler savurdu. O anlar taksici Ahmet Hakan Dinçer tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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