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YEREL SEÇİMLER 2024

Orhan Gencebay, İBB Başkan adayı Murat Kurum için seçim şarkısı yaptı

Orhan Gencebay, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi. Gencebay seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum’a "hediye" etti.

Orhan Gencebay, Murat Kurum'un seçim kampanyasında slogan olarak kullanılan "Sadece İstanbul" sözünün yer aldığı yeni bir şarkı yaptı. Gencebay'ın Murat Kurum'a hediye ettiği seçim şarkısına klip de çekildi. Klipte Kurum'un vatandaşlarla olan görüntüleri ve İstanbul'dan manzaralar kullanıldı.

Murat Kurum da şarkıyı, "İstanbul'umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay'ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Orhan Gencebay'ın şarkısının sözleri ise şu şekilde:

"İstanbul İstanbul büyük aşkımsın/Seni çok seviyorum sen muradımsın/İstanbul İstanbul şimdi İstanbul/Sadece İstanbul yeniden İstanbul/Türkiye'mizin göz bebeğisin/Sen Allah'ın bizlere hediyesisin/Bütün dünyanın gözü var sende/Sen Rabbimin bizlere emanetisin/Her yanın cennetten bir köşe gibi/Sen iyinin güzelin alametisin/Dünyada bir eşin bir benzerin yok/Sen Allah'ın lütfu kerametisin/İstanbul İstanbul büyük aşkımsın/Seni çok seviyorum sen muradımsın/İstanbul İstanbul sen ne güzelsin/Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin/İstanbul dünyanın başkenti sensin/Sen tarihin en büyük efsanesisin/Türkiyem seninle gurur duyuyor/Ne mutlu sen hep bizimlesin/Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih/Sarayburnu, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi/Saymakla bitmez ki eşin yok senin/Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin."

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