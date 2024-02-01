Ramazan Pişkin akıl hastanesi sürecini böyle anlatmıştı

Ramazan Pişkin, namı değer Ramazan hoca… Herkes onu Diyarbakır tarihi Ulu Cami önünde yaptığı dini sohbetlerle, anlattığı dini hikayelerle tanımıştı.

Ramazan hoca geçtiğimiz gün çalıştığı iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü. Ona akıllı diyen de vardı, deli diyen de… Hatta bir dönem akıl hastanesine de yatırıldı. Peki bu süreç nasıl gelişti? Ramazan Pişkin Hoca yaptığımız bir röportajda akıl hastanesine yatma sürecini böyle açıklamıştı. Dinledikten sonra siz karar verin; Ramazan Pişkin akıllı mıydı, deli mi…