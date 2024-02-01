Kilise saldırganları kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa binmiş! Yeni görüntüler çıktı

Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri ana ait görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından gerçekleştirilen operasyonlarda saldırıyı yapan Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T'nin de aralarında bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alınmış, yabancı uyruklu 26 kişi sınır dışı edilirken, 34 şüpheli ise adliyeye sevk edilmişti.

Saldırganların kaçarken kullandıkları otomobili Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri ortaya çıktı. Ardından Başakşehir'e geçen saldırganların dolmuşa bindikleri anlar kameraya yansıdı.