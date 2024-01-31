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Elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli üç ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kafes-33” operasyonları ile elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada organize suç örgütleriyle sonuna kadar mücadele edileceğini vurgulayarak, “İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kafes-33' operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 9 şüpheli yakalandı. İş yerlerini kurşunlayarak iş insanları üzerinde baskı kurdukları ve bu sayede iş yerlerinden para talep ettikleri, iş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri, para vermeyi reddeden iş insanlarına ve yakın akrabalarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi” dedi.
Bakan Yerlikaya, operasyonu başarıyla gerçekleştiren polis ekiplerini de tebrik etti.

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