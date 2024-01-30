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İsrail güçleri Batı Şeria'da hastaneye baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenleyerek, biri tedavi gören 3 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesine baskın gerçekleştirdi.

İsrail askerleri, baskında hastanedeki 3 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Birleşmiş Milletler ile uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına yaptığı çağrıda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkı ile sağlık kuruluşlarına karşı işlediği suçlara son verilmesini, sağlık merkezleri ve ekipleri için gerekli korumanın sağlanmasını istedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, öldürülen 3 Filistinliden ikisinin kardeş olduğu belirtildi.

Öldürülenlerin, Muhammed ve Basil Eymen el-Gazavi ile Muhammed Velid Celamine olduğu kaydedildi.

Basil Eymen el-Gazavi'nin 25 Ekim 2023'ten bu yana hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

Sivil kıyafet ile doktor ve hemşire önlüğü giyen yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubunun hastaneye girdiği ve 3. kata çıkarak susturuculu silahlarla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

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